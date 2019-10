I monaci, uomini la cui missione è “pregare incessantemente”

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Ancora al giorno d’oggi, numerosi monaci cattolici seguono la Regola stabilita da Benedetto da Norcia nel VI secolo. La regola di vita che egli propone ai monaci consta di 73 capitoli. Conosciuta per la sua esigenza, essa è pensata perché i monaci non cessino mai di pregare. Al lavoro come in chiesa, essi sono riempiti della presenza di Cristo. Il primo ufficio della giornata comincia con l’ora prima, cioè alle sei del mattino.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]