Psicologo cattolico invita a “integrare la propria vita”

Il dottor Greg Bottaro, psicologo clinico che opera nell’area metropolitana di New York, conosce bene il panorama cattolico, e una sua nuova iniziativa offre ai cattolici un modo per integrare la loro fede con ogni aspetto della propria vita usando le ultime tecnologie disponibili.

Il dottor Bottaro ha trascorso quattro anni in discernimento vocazionale con la comunità di Frati Francescani del Rinnovamento, poi è andato a studiare presso l’Istituto per le Scienze Psicologiche (ora Università della Divina Misericordia), un istituto che integra filosofia e teologia cattolica con psicologia empiricamente convalidata. Ha conseguito il dottorato in Psicologia Clinica, e nel 2012 ha fondato il CatholicPsych Institute, che cerca di collegare i cattolici di tutto il mondo con terapeuti formati per integrare la fede con la pratica psicologica.

Nei suoi anni di pratica privata, Bottaro ha notato che esistono alcune questioni psicologiche in comune tra i cattolici.

“Ho scoperto che la maggior parte delle persone ha una difficoltà soggiacente: c’è una mancanza di integrazione tra vita spirituale, salute psicologica e benessere”. Per Bottaro, troppe persone pensano di riuscire a trovare da sole la pace e la connessione a Dio.

“Sono quelle persone che sembrano fare tutte le cose giuste, cercando di pregare di più, di leggere di più, ma provano comunque ansia nei confronti della vita”, ha affermato.

A suo avviso, è il momento di “unire i puntini tra vita di fede e vita emotiva”.

Sei mesi fa, Bottaro ha iniziato a pensare e a pregare per trovare un modo per aiutare più persone a trovare la pace e la realizzazione che pensavano mancasse nella loro vita, e ha iniziato a delinearsi un’idea.

“E se avessi potuto iniziare da una tabula rasa, considerando dove ci troviamo oggi e le risorse che abbiamo a disposizione?”, si è chiesto. “Come poter usare la tecnologia in modo utile e attingere alla psicologia sociale?”

Il risultato è stato un programma online splendidamente progettato e chiamato Integrate Life, che si avvale della forza della comunità, del coaching e dei contenuti per aiutare la gente a crescere in umanità.

Fino all’8 ottobre è possibile iscriversi al programma, che offre strumenti come il coaching da parte di terapeuti del CatholicPsych Institute, un podcast privato disponibile solo ai membri e l’accesso ai gruppi di sostegno nella comunità Integrate Life.

Il programma è progettato specificatamente per cattolici di tutte le età, o, come ha detto Bottaro, per “chiunque stia cercando autenticamente un rapporto con Dio attraverso la fede cattolica”. Gli obiettivi e la missione degli utenti del programma saranno unici per ciascuno.

“La gente può lavorare in questa sede su tutto ciò su cui vuole lavorare nella vita, che si tratti di questioni psicologiche, finanziarie, collegate all’affettività o semplicemente del modo in cui trovare più pace e gioia nella propria esistenza”.

Si spera che questo programma abbia un impatto non solo pratico, ma eterno: “Cercare di capire Dio in termini umani è il fulcro dell’Incarnazione”, ha commentato Bottaro, “e l’unico modo per raggiungere la santità in questo mondo”.

Il programma Integrate Life offre un approccio rivoluzionario perché i cattolici riescano a imbrigliare il potere di questa tecnologia sociale del XXI secolo per la ricerca della santità personale.