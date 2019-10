Le beatitudini spiegate con le immagini

di Mauricio Montoya

Le beatitudini sono una specie di cammino che Gesù stesso ha dato ai suoi discepoli come guida per lo sviluppo della loro vita, per dare una testimonianza sincera, efficace e coerente tra gli uomini.

Oggi condividiamo le beatitudini in immagini. Può essere un ottimo modo per spiegare ai più piccoli il significato di ciascuna di esse. Una dimostrazione dell’amore infinito che Dio Padre ha per ciascuno di noi e della sua insondabile misericordia. Iniziamo!

1. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli

Gesù parla spesso dei poveri, ma non si sofferma solo sull’aspetto economico, andando oltre, all’essenziale: “i poveri in spirito”. Un milionario potrebbe facilmente far parte di questa categoria, perché per Gesù l’aspetto economico è in secondo o ultimo piano.

Povero in spirito è colui che pur avendo molti beni ha Dio nel cuore, sa amare, essere umile e caritatevole. Un povero in spirito ha sempre il suo tesoro in cielo.

2. Beati gli afflitti, perché saranno consolati

A Gesù piace che soffriamo? No, ma ci promette consolazione nelle tribolazioni della vita. Sa che in quanto esseri umani siamo fragili. Vuole che siamo felici, ma nel dolore o nella sofferenza si offre di consolarci. Bello, vero?

Quando il dolore sembra insopportabile, ricordate questa promessa del Signore. Riposate in Lui e confidate nel fatto che con il suo aiuto andrà tutto meglio.

3. Beati i miti, perché erediteranno la terra

Gesù chiede ai suoi discepoli di essere umili in ogni momento, e di saper rispondere con bontà a ogni cattiveria. Di saper dire “No” alla violenza e “Sì” al perdono e alla tolleranza. Miti di cuore, con l’umiltà del crocifisso.