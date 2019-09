La fattura di un idraulico a un’anziana malata di leucemia emoziona le reti sociali

Christine Anne Rowlands, una cittadina britannica, è rimasta sorpresa vedendo la fattura dell’idraulico. Aveva chiamato l’impresa Depher per risolvere un problema domestico: sua madre, un’anziana di 91 anni, le aveva spiegato che aveva difficoltà con la caldaia.

Si è presentato James Anderson, idraulico di 52 anni proprietario di Depher, e ha scoperto che la caldaia della signora aveva uno squilibrio nel pressostato e due perdite d’acqua. Ha risolto il problema e se ne è andato dicendo che avrebbe mandato la fattura alla figlia.

Poco dopo Christine ha ricevuto un’e-mail molto particolare, in cui l’idraulico le girava la fattura ma non chiedeva neanche una sterlina per la sistemazione della caldaia. Anderson aveva scritto uno “0.00” nello spazio riservato al prezzo, aggiungendo nella descrizione del lavoro: “Non si accettano pagamenti da questa signora in nessuna circostanza. La compagnia sarà a disposizione 24 ore per aiutarla per quanto possibile”.

Anderson constatava anche si trattava di un’“anziana di 91 anni”, con “leucemia in fase acuta” e “alla fine della sua vita”.

Un’impresa che serve i più bisognosi

Nel 2017 Anderson ha creato un’impresa di riparazioni domestiche per aiutare preferibilmente persone in condizioni di difficoltà economiche, disabili o anziani.

Depher.co.uk

L’impresa di Anderson si mantiene grazie al micromecenatismo di molti donatori su Internet, ma ha un deficit di 8.000 sterline.

La figlia dell’anziana è rimasta commossa dal gesto e non ha esitato a esprimere la propria riconoscenza attraverso il suo account Facebook.

“Come ha detto un amico”, ha affermato Christine, “un angelo vestito da idraulico”.