Federica Pellegrini e la devozione per la Madonna: si è fatta tatuare un rosario

Un nuovo tatuaggio per Federica Pellegrini. Sul costato la 31enne nuotatrice veneta, che si può considerare una delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi, ha scelto di farsi incidere un simbolo religioso, che richiama inevitabilmente la Madonna.

Su instagram, infatti, ha postato una foto mentre si lascia disegnare dal tatuatore un rosario. “Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… sempre sotto al mio cuscino… ora… non andrà più via”, ha scritto Federica accompagnando la foto (Gazzetta dello Sport, 3 settembre).

A poco più di un mese dai Mondiali di nuoto di Gwangju, la 31enne ha deciso di festeggiare la sua quarta medaglia d’oro iridata nei 200 metri stile libero.

I momenti più belli della sua vita

Non è la prima volta che la campionessa festeggia un successo o una tappa importante della sua stellare carriera con un tatuaggio. A 17 anni si fece incidere sul collo un’araba fenice sul collo, simbolo di rinascita dopo le delusioni sportive ai Mondiali di Montreal nel 2005 e agli Europei di Budapest nel 2006.

La fenice è presente anche sul piede sinistro di Federica, in questo caso con due ali spuntate nel 2008 dopo il successo, sempre nei 200 metri stile libero, alle Olimpiadi di Pechino. Non mancano le dediche a chi è stato importante nel suo percorso in vasca come il nome di Alberto Castagnetti, l’allenatore che l’aiutò a riprendersi da quel periodo di difficoltà scomparso nel 2009, inciso su una delle rose disegnate sul fianco sinistro (Correre.it, 3 settembre).

“Ho le mie personalissime preghiere”

In un’intervista a famigliaok.it (ottobre 2017), aveva risposto così alle domande sul suo rapporto con la fede: