Quali sono le tecniche che usa l’occultismo per attirare i giovani?

Maghi, fattucchieri, leader carismatici, capi delle sette. Nel libro “La moda dell’occulto” (Tau editrice), Don Marcello Stanzione spiega le tecniche usate da questi personaggi per attirare i giovani verso l’occultismo, e trascinarli in una palude dalla quale è difficile uscire.

Oggigiorno gli studi sulla psiche umana hanno portato a significative scoperte su come si possa influire sugli altri senza che questi se ne accorgano; anzi, facendogli credere addirittura che essi siano i protagonisti delle proprie scelte. Questo accade con il mondo dell’occultismo.

Il “condizionamento operante”

Una delle tecniche che personaggi di questo mondo utilizzano, è il condizionamento operante. Il condizionamento operante detto anche legge dell’effetto ha come caratteristica la risposta (positivo o negativo) ad operazioni che il soggetto compie sull’ambiente, per mezzo di rinforzi (positivi o negativi).

Andiamo all’aspetto pratico. La persona che si trova in difficoltà e che ha un disperato bisogno di aiuto, in questo stato di bisogno viene avvicinata da persone senza scrupoli che la inducono a compiere gesti, riti, preghiere o ad accettare amuleti braccialetti o anelli e quant’altro da indossare, in cambio di un loro aiuto. La persona è così condotta, passo dopo passo, a sviluppare la convinzione che il gruppo nel quale si trova è il solo che possiede la formula per la felicità e nel quale può salvarsi.

© Public Domain

Abbandonarsi al maestro

Condizione indispensabile perché questo possa avvenire è la fiducia totale in un maestro guida, che essendo il detentore della verità e il solo che conosce la via per raggiungere la vera vita, non può che non essere considerato una sorta di divinità. A questo punto il gioco è fatto: non resta altro alla persona che abbandonarsi completamente agli insegnamenti del maestro.

Tra le prime cose insegnate, oltre al rispetto e alla fiducia nella guida, c’è la diffidenza per le persone che non fanno parte del gruppo e, consequenzialmente, per i loro richiami ad un ritorno sulla retta via. L’idea che viene trasmessa è che le opposizioni del mondo sono giustificate dal fatto che fuori dal gruppo c’è ignoranza ed invidia e che loro sono il gruppo degli eletti.

La disobbedienza? Pagata a caro prezzo

Ma cosa succede se si disobbedisce alla guida e al gruppo? All’adepto sono inflitte delle punizioni, che possono essere: la sospensione dalla partecipazione alle attività del gruppo per un periodo più o meno lungo; oppure, ad esempio nel caso di un mago, si può essere sottoposti a minacce psicologiche del tipo: «se te ne vai ti arriverà una fattura», «uno dei tuoi familiari morirà», «avrai un tracollo finanziario», «ti lascerai con tua moglie» e cose del genere. A questo punto, alla persona che è già in preda al bisogno, quindi fragile psicologicamente, e che ha già contratto una sorta di patto di fiducia con la guida, non resta che soccombere alle minacce e continuare su questa strada.

La magia buona

Tra gli inganni dell’esoterismo troviamo quello di far credere che esista una magia buona (la magia bianca) ed una cattiva (quella nera). Questo è falso, perché non esistono magie buone e magie cattive, ma tutta la magia è cattiva e tende a rendere l’uomo schiavo.

Oggi, nei confronti dei ragazzi, stiamo assistendo ad un bombardamento, «da una serie di messaggi che li portano a simpatizzare per la magia, nelle sue diverse espressioni. Sono messaggi che arrivano dalla musica, dalle discoteche, da certe riviste per adolescenti, dalla televisione e da altri mezzi di comunicazione».

Opera IX

Stanzione cita l’esempio, il caso di un gruppo rock italiano molto rinomato: gli Opera IX. La cantante del gruppo, Cadaveria, ha dichiarato durante una sua intervista: