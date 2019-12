La più bella pubblicità natalizia del 2018… e forse di sempre

Quando si tratta di giudicare le pubblicità natalizie, lo standard è necessariamente molto alto. Cosa potrebbe esserci di meno adatto allo spirito natalizio di un annuncio pubblicitario progettato semplicemente per farvi spendere soldi?

Per questo motivo, le migliori pubblicità natalizie fanno qualcosa del tutto inaspettato. Tra lo stress e il trambusto dello shopping e del suo gemello cattivo, la preoccupazione di come finanziare gli acquisti, ecco un’esplosione di gioia inaspettata.

Questa pubblicità toccante della compagnia telefonica francese Bouygues coglie bene il legame tra padre e figlio, dal loro primo Natale insieme all’età adulta.

Come and Get Your Love, di Redbone, è la colonna sonora che fa da sfondo a un tributo all’amore di un padre, che se ci pensiamo bene è proprio l’essenza del Natale.

“Tutto il resto diventerà superfluo e poco importante. Conta solo il trinomio padre-figlio-amore. E poi, guardando le cose più semplici, tutti noi diremo: ‘Non avremmo potuto impararlo molto tempo fa? Non è stato sempre al cuore di tutto?’”

Papa San Giovanni Paolo II, Riflessioni sulla Paternità.

Buona visione!