Bambino-miracolo: dopo 14 coltellate ed essere stato sepolto vivo dalla madre è sopravvissuto!

È molto difficile capire come l’arrivo di un bambino possa non essere motivo di gioia ed emozione estreme per i suoi genitori. Il mistero del rifiuto di un figlio si ripete tuttavia ogni giorno nel mondo, spesso in modo terrificante.

È il caso del piccolo Aidin, che oggi ha 7 mesi e la cui storia straordinaria ha sconvolto di recente Internet.

Pochi giorni dopo la sua nascita, in Thailandia, è stato sepolto vivo dopo essere stato accoltellato ben 14 volte, in un gesto di crudeltà che supera tutti i limiti immaginabili del terrore.

Il piccolo è stato trovato vivo da Kachit Krongyut, un agricoltore che ha visto il suo piedino uscire da terra sotto un eucalipto. Kachit ha sentito il pianto del piccolo e ha capito l’assurdità a cui stava assistendo: aveva appena trovato un bambino sepolto vivo.

“All’inizio ho pensato che qualcuno avesse seppellito un animale domestico ancora vivo, ma all’improvviso ho visto un piede. Ho cercato di controllarmi per chiedere aiuto, ma il bambino era stato sepolto con il visetto rivolto verso il basso. È stato tremendo”, ha riferito Kachit, che ha scavato con le mani per salvare l’improbabile sopravvissuto e lo ha portato all’ospedale locale.

LEGGI ANCHE: La mamma muore durante il parto… ma poi accade un miracolo sorprendente

I medici hanno spiegato che la pressione del terreno contro il corpo fragile di Aidin ha impedito che morisse dissanguato.

“Ancora qualche ora e non sarebbe sopravvissuto. Siamo molto felici che abbia trovato una famiglia amorevole. Farà del bene sulla terra, ne siamo certi”, ha commentato l’agricoltore.

Ma chi ha commesso una barbarie così estrema?

Le tracce lasciate sul luogo del crimine hanno portato la Polizia a scoprire la criminale: la madre di Aidin.

Ha 42 anni, e in base alle valutazioni dei medici potrebbe aver abusato del bambino prima di provare a ucciderlo.

I difensori dell’aborto affermano che lo ha fatto perché in Thailandia l’aborto è illegale.

[Traduzione dal portoghese a cura di Roberta Sciamplicotti]