Perché le nostre azioni sono più importanti di quanto pensiamo?

A volte possiamo essere tentati di trattare il cristianesimo come un’altra materia che una persona potrebbe imparare a scuola. Possiamo affrontare la questione dell’apprendimento della Bibbia o del Catechismo come se dovessimo passare un esame.

Se questa tecnica può portare a qualche successo a scuola, probabilmente non ci avvicinerà al nostro obiettivo ultimo del Cielo. Possiamo infatti sapere molto della Bibbia e della fede cattolica e tuttavia essere lontani dalla nostra ricompensa eterna.

Lo scrittore del XV secolo Tommaso da Kempis commenta al riguardo nella sua famosa opera di spiritualità L’Imitazione di Cristo:

“A che serve parlare in modo erudito della Trinità se, mancando di umiltà, la si disprezza? Non è il fatto di imparare che rende un uomo santo e giusto, è una vita virtuosa che lo rende gradito a Dio. Proverei contrizione piuttosto che sapere come definirlo. Perché quale profitto traiamo dal conoscere a memoria l’intera Bibbia e i principi di tutti i filosofi se viviamo senza la grazia a l’amore di Dio? Vanità di vanità, tutto è vanità, tranne amare Dio e servire Lui solo”.