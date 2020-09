Padre Rob Galea esegue una splendida “Amazing Grace”

Padre Rob Galea è tornato con un’altra performance musicale di spicco. Al sacerdote, dotato di incredibile talento, si unisce questa volta Maria Legayada , dirigente di coro nella sua chiesa e direttore vocale di un gruppo di lode e ringraziamento chiamato PS 98 (Salmo 98). La voce chiara e precisa della Legayada è un complemento eccellente a quella di padre Rob, soprattutto sulle note più alte.

Non sappiamo bene come i due si siano incontrati, ma visto che si sono esibiti entrambi alla Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney e Madrid è chiaro che si conoscono da un po’. Se è così, dovrebbero essere rimproverati per aver aspettato tanto prima di cantare insieme, perché la loro è una performance destinata senza dubbio al successo.

Questo arrangiamento è davvero splendido. Si apre con un inno tranquillo con il dolce sottofondo del violoncello, e si eleva quando le voci dei due cantanti si fondono. La Legayada ha un’estensione vocale che ci ha sorpresi, e ha dato al brano un tocco unico.

Si tratta di una delle più belle collaborazioni di padre Rob con un altro artista. I due sembrano armonizzarsi naturalmente a livello sia di stile che di timbro, per produrre un suono affascinante che ci piacerebbe sentire più spesso.