Perché San Floriano è il santo patrono dei pompieri?

Per molti secoli, i pompieri di tutto il mondo hanno invocato l’aiuto soprannaturale di, patrono dei pompieri. La Giornata Internazionale dei Pompieri, del resto, si celebra ogni anno il 4 maggio, festa di San Floriano.

Com’è stato associato ai vigili del fuoco?

San Floriano era un soldato romano del III secolo che sembra fosse incaricato di un gruppo speciale di soldati addestrati a spegnere gli incendi. È difficile da verificare, ma la cosa che sembra più plausibile è che sia stato associato a un miracolo particolare. Secondo il libro del XIX secolo Sacred and Legendary Art, l’episodio vide la sua rapida azione per domare le fiamme che minacciavano una città:

Secondo il testo del XX secolo Notes and Queries, inoltre, a Floriano venne attribuito un miracolo simile per la sua intercessione celeste:

Il suo legame come la soppressione e la prevenzione degli incendi non è molto chiaro, ma si dice che in un’occasione un uomo cadde nel fuoco e si salvò invocando il santo. Questo episodio è oggetto di uno dei quindici quadri con cui è decorata l’abbazia di San Floriano.