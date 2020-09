Brevi preghiere da recitare davanti al crocifisso

A volte possiamo abituarci a vedere Gesù sulla croce e dimenticare la forza di quell’immagine. Il crocifisso è lì per ricordarci l’amore che Dio prova per noi e per sollecitare una risposta d’amore in cambio.

Ecco qualche breve preghiera da recitare quando si passa davanti a un crocifisso, esprimendo a Dio il proprio amore e riconoscendo il grande sacrificio che ha fatto per noi:

Tu ti sei donato interamente a me; ora io mi dono interamente a Te.

Tu non mi hai abbandonato quando mi sono allontanato da Te; non abbandonarmi, Ti prego, ora che Ti cerco.

Dolce Gesù, fa’ che non mi separi da te. Chi può separarmi dall’amore di Gesù?

Signore Gesù Cristo, per le tue sofferenze quando la Tua anima pura e innocente ha lasciato il Tuo santissimo corpo, abbi pietà della mia povera anima quando abbandonerà il mio corpo. Amen.

Gesù mio, tu sei morto d’amore per me; io morirei per amor Tuo.