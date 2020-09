10 modi per onorare Nostra Signora Addolorata in questo mese di settembre

Settembre è il mese dedicato a Nostra Signora Addolorata. Questo settembre 2020 è proprio il momento adatto per trarre forza da questa devozione, mentre ci prepariamo ad affrontare le sfide lavorative e scolastiche derivanti dalla pandemia, oltre a tutta la crisi provocata dal nuovo coronavirus.

Il nostro mondo “mascherato” sembra surreale, dovendo restare a distanza dagli altri, ma la Madonna ci offre la più grande consolazione possibile.

Settembre è il mese ideale per rafforzare il nostro rapporto con Maria. L’amore e la compassione che proviamo quando meditiamo sui dolori della Madre di Dio ci permettono di dimenticare per un po’ i nostri, e ci viene ricordato che nostra Madre ci capisce davvero.

Con le parole di Papa San Giovanni Paolo II, “Volgiamo incessantemente lo sguardo alla Santissima Vergine; ella, che è Madre dei dolori e anche Madre della consolazione, può comprenderci totalmente e aiutarci. Guardando a lei, pregandola, riuscirete a far sì che il vostro fastidio si trasformi in serenità, la vostra angoscia in speranza e il vostro dolore in amore”.

Questo mese, uniamo i nostri dolori a quelli di Maria. Ecco 10 modi per farlo:

1 TRASFORMATE IL DOLORE IN PROPOSITO

Prendete le sofferenze che sopportate e offritele al Cuore Immacolato di Maria. Ricorrere ai suoi dolori impedirà di avere un cuore tiepido, e ì vi permetterà di ardere di devozione e amore mentre contemplate le tristezze di nostra Madre e offrite sacrifici e atti di riparazione, come la Devozione del Primo Sabato. Trasformare il dolore in proposito attraverso questi atti è una cura per la mente e per il cuore.

2 COLTIVATE L’ALLEGRIA

Concentratevi meno sui vostri dolori e coltivate la gioia di pensare alla splendida Madre Santissima che abbiamo! Quando vi sentite tristi, recitate un’Ave Maria. Un’altra idea è compilare un diario dei vostri dolori, e scrivere subito una preghiera chiedendo a Maria di aiutarvi a guarirli.