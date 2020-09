In Papua Nuova Guinea, la Chiesa in difesa delle “streghe”

Tre donne sono state torturate nel distretto di Mendi, capitale della provincia delle Southern Highlands (Papua Nuova Guinea), con l’accusa di “sanguma” (stregoneria). Le donne sono riuscite a scappare e si sono salvate.

Si tratta di un fatto che si verifica con relativa periodicità e ha fatto scattare tutti gli allarmi. Solo in quella provincia, 76 donne sono state torturate e colpire, riuscendo a salvarsi dal linciaggio all’ultimo momento.

I missionari e le missionarie stanno denunciando la situazione, e la Chiesa si è schierata in difesa di queste donne accusate di stregoneria.

“Le tre donne si stanno riprendendo dalla tortura fisica, ma il trauma che hanno subìto è ben lungi dall’essere guarito”, ha spiegato a L’Osservatore Romano suor Lorena Jenal.

La religiosa è una missionaria francescana svizzera incaricata di accogliere e proteggere le donne accusate di stregoneria da più di trent’anni, e ha illustrato il suo lavoro al quotidiano vaticano:

“Molte donne sono state impiccate, torturate e uccise nei remoti villaggi della provincia, ma spesso non si hanno notizie e le famiglie restano in silenzio per paura di ritorsioni”.

“È un dovere morale di tutti proteggere le proprie madri e sorelle e combattere i problemi e le superstizioni legate alla stregoneria”, ha osservato la suora, che lavora per aprire una “Casa della Speranza” dedicata alle vittime della violenza, dove le donne potranno recarsi ricevendo assistenza medica, accoglienza e protezione.

La Chiesa sta lavorando per accompagnare queste persone e difenderle dalle accuse. Il vescovo di Mendi, monsignor Donald Francis Lippert, frate cappuccino, ha mostrato il cammino da seguire: “Accompagnare le persone a conoscere e avere una relazione personale con Cristo è la strada per affermare e promuovere la dignità inalienabile della persona umana”.