“Casa Nova”, luogo di accoglienza

Una delle sistemazioni più affascinanti nella città vecchia è la struttura per pellegrini Casa Nova: un antico palazzo di pietra chiara che è lì a testimoniare la lunga storia di accoglienza che i francescani di Terra Santa vantavano, da oltre ottocento anni, nei Luoghi Santi. Si tratta di una sistemazione confortevole, a due passi dalla basilica del Santo Sepolcro e dal cuore ebraico e musulmano di Gerusalemme.

Gli ospiti vengono accolti in spaziose stanze singole, doppie, triple o quadruple, arredate in modo semplice e confortevole, ideali per meditare e riposarsi dopo una lunga giornata di pellegrinaggio. Il salotto, arredato con comode poltroncine intervallate da colonne, e il refettorio daranno la possibilità ai visitatori di confrontarsi con gli altri ospiti della struttura e di vivere appieno la loro esperienza di crescita spirituale e personale. Alla sera potranno invece riunirsi nel tranquillo e appartato cortile, circondato dalle mura della Casa e lontano dai suoni della città. A disposizione, inoltre, una cappella per le funzioni religiose.

“Casa nova, la casa per pellegrini – afferma fra Ibrahim Faltas, ofm, Direttore di Casa Nova Gerusalemme -. Casa nova è il posto preferito da tutti i pellegrini che vengono a visitare la Terra Santa, i Luoghi Santi. Abbiamo Casae Novae a Gerusalemme, Betlemme, Nazareth, Tiberiade, sul Monte Tabor, ad Ein Karem: tutte queste accolgono i pellegrini che vengono qui”.

Quest’anno, purtroppo, a causa del Coronavirus, non hanno potuto lavorare: “Ci troviamo in difficoltà perché tutte le offerte che venivano dal Venerdì Santo ci aiutavano molto a sostenere i cristiani di Terra Santa e tutte le Casae Novae”, ha spiegato fra Antonio Szlachta, ofm, di Direttore Casa Nova Betlemme.

La Colletta Pro Terra Sancta contribuisce al mantenimento degli ostelli per pellegrini gestiti dai frati francescani. Come questo, vicino al Santuario dove è nato Giovanni Battista.

Per conoscere meglio questa realtà guardate questo video.

Sarà domenica 13 settembre la Colletta per i Luoghi Santi che nel 2020 non si è potuta svolgere nel consueto appuntamento del Venerdì Santo, a causa della pandemia di Covid-19. Papa Francesco ha approvato la nuova data, scelta dalla Congregazione per le Chiese Orientali: la domenica vicina alla festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Per preparare questo momento così importante per la vita della Terra Santa è stato reso disponibile un nuovo sito: www.collettavenerdisanto.it