Dieci parole forti di Benedetto XVI sulla potenza di guarigione del Rosario

Il Rosario può non piacere a tutti. Eppure il Papa Emerito, Benedetto XVI, come già il suo predecessore Giovanni Paolo II e il suo successore Francesco, lo addita come la sua preghiera preferita. Perché, secondo lui, questa forma di orazione è un’arma dall’impressionante potenza guaritrice? Uno dei segni più eloquenti dell’amore che le «giovani generazioni nutrono per Gesù e per sua madre Maria»? Come questa preghiera «aiuta a mettere Cristo al centro» in un mondo sempre più frammentario?

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]