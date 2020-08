Troppe bestemmie e chiude il campetto dell’oratorio

Non ne poteva più, don Roberto Razzoli, parroco della chiesa dei Santi Maria e Clemente di Valenzatico frazione di Quarrata, di tutti quegli insulti e quelle bestemmie tra i ragazzini che giocavano a pallone nel “campino” della Parrocchia. Ci ha provato in tutti i modi a chiedere ai ragazzi di moderarsi, di contenersi, in pratica di crescere, alla fine ha affisso alla porta di ingresso un volantino con le ragioni della scelta: “Dopo vari richiami fatti ai ragazzi e adolescenti che giocano nel campino parrocchiale ad una attenzione maggiore a non bestemmiare e non parlare con parole volgari, dato che continua questo modo increscioso di parlare mi trovo costretto a chiudere il Campino”. “L’uso del Campino – si legge infine sul foglio – sarà concesso ai ragazzi solo se con genitori presenti che si assumano la responsabilità dei gesti e parole dei ragazzi che giocano”.

Interrogato sulla sua scelta ha spiegato: “Non è una questione di offese alla religione, ma di rispetto delle regole, di buona educazione e di senso civico”.

Lunedì riaprirà il campetto con le nuove regole, basterà?