10 splendide immagini della Madonna col Bambino da tutto il mondo

Nel corso dei secoli, la Beata Madre e Gesù sono stati rappresentati in molti modi diversi, per riflettere sia l’artista che i popoli a cui era destinata l’opera d’arte. Fortunatamente, molte di queste splendide immagini sono ancora visibili – alcune anche stampate –, e molti dei fedeli stanno traendo conforto dalle immagini sacre nella pandemia che stiamo vivendo.

Se state cercando delle splendide opere d’arte che ritraggano la Madonna e il Bambino Gesù – o volete anche solo vedere dei dipinti eccezionali –, date un’occhiata a queste immagini davvero divine della Madonna col Bambino provenienti da tutto il mondo per trarre ispirazione.

Potete anche cogliere l’opportunità di usare questi dipinti come lezione per mostrare ai vostri figli come le altre culture percepiscono Maria, dal colore della sua pelle ai suoi tratti e al vestiario. È una lezione importante su come il Signore e Sua Madre amano ciascuno di noi, con un amore che trascende culture, razze e confini.