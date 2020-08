Preghiera per qualsiasi necessità a Nostra Signora del Perpetuo Soccorso

Tra i tanti titoli della Vergine Maria, uno dei più popolari ed efficaci è quello di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso. Il titolo stesso rivela la Madonna come una madre che ci aiuta sempre e viene in nostro ausilio.

Ecco una preghiera adatta per qualsiasi necessità. Se non possiamo sempre ottenere ciò che vogliamo, Dio risponderà alla nostra preghiera e ci darà quello di cui abbiamo più bisogno.

Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, che amo e onoro con il titolo amorevole di Madre del Perpetuo Soccorso, io, (dire il proprio nome), pur se estremamente indegno di essere tuo servo, mosso dalla tua meravigliosa compassione e dal mio desiderio di servirti ora scelgo te, alla presenza del mio angelo custode e di tutta la corte celeste, come mia regina, avvocata e madre, e mi propongo fermamente di amarti e servirti in futuro e di fare tutto ciò che è in mio potere per indurre anche gli altri ad amarti e servirti. Ti supplico, Madre di Dio e mia Madre compassionevolissima e amorevole, per il sangue che tuo Figlio ha effuso per me, ad accogliermi tra i tuoi servi, per essere per sempre tuo figlio e servitore. Assistimi nei miei pensieri, nelle mie parole e nelle mie azioni tutti i momenti della mia vita, perché tutto possa essere diretto alla maggior gloria del mio Dio, e attraverso la tua potentissima intercessione fa’ che io possa non offendere mai più il mio amato Gesù e possa glorificarlo e amarlo in questa vita, e amare anche te, mia tenerissima e carissima Madre, per poterti amare e goderti in Paradiso e benedire Dio per tutta l’eternità. Amen.