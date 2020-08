Addio al celibato? dipende dallo sposo e dagli amici che stanno preparando la sorpresa

Ieri. Discussione tra giovani su “l’addio al celibato”. Opinioni diverse. Peppino chiede il mio parere. Per quanto possa valere è questo.gioiosa, trascorsa con gli amici; un ricordare le giornate passate insieme, una pizza al ristorante, un prendersi bonariamente in giro,Se, invece, è unallora credo che si tratti di unaIl futuro sposo (ma potrebbe valere anche per la sposa) deve fare attenzioni alle sorprese.E, naturalmente, a pagamento. Si tratta di una prostituta. Uno squallore alla vigilia delle nozze. E lui si ritrova a tradire la donna che ama e che sta per portare all’altare. Tra alzate di gomito, grida di incitamenti, risate, spintoni, burlonerie varie si ritrova a non saper dire di no.Inizia con il piede sbagliato questo matrimonio. Ricordiamo tutti cheOccorre avere il coraggio delle nostre azioni. E chiamare le cose con il giusto nome. Addio al celibato? Dipende dal festeggiato e dagli amici che ti stanno preparando la sorpresa. Dio benedica gli sposi alla vigilia delle loro nozze.

QUI IL LINK ALL’ARTICOLO ORIGINALE PUBBLICATO DA PADRE MAURIZIO PATRICIELLO