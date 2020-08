Debora Vezzani “Papà Dio aveva altri piani per me”

Per chi non la conosce,è una moglie, una mamma di 3 bambini, e una cantautrice. Ma soprattutto, è una donna salvata da Dio.

Con una storia di conversione alle spalle da far interrogare i più scettici, la sua vita solo pochi anni fa era completamente diversa.

Al seguito di un matrimonio fallito e delle ferite profondissime dell’infanzia, era arrivata a un punto cieco: Debora tenta il suicidio.

Ma “papà Dio”, come lo chiama lei, aveva altri piani.

E così la salva, e piano prima, e in modo travolgente poi, la avvicina a sé, facendole gustare tutto il suo amore e facendola sentire amata come mai nella sua vita.

Di tutto questo Debora ne parla in dettaglio nei suoi libri, in particolar modo nel primo: Come un prodigio, storia di una conversione, che è la sua autobiografia.

“Renditi disponibile e vedrai meraviglie” è il suo motto ed è questo che Dio ha fatto della sua vita: meraviglie su meraviglie. A Medjugorie conosce Juri, che diventerà suo marito, in pochi anni nascono 3 meravigliosi bambini insieme a decine di iniziative in parrocchie e gruppi che attraverso le sue canzoni e la sua testimonianza di vita raccolgono centinaia di persone.

Ma questo è solo l’inizio del nuovo piano di Dio per la sua vita: Debora e Juri si affidano totalmente e mettono la loro vita al Suo servizio vivendo di testimonianze in giro per l’Italia e concerti di Christian Music, destreggiandosi con grande grazia, la grazia di Dio, tra poppate, passeggini, aerei da prendere e album da scrivere.

Ma tutto è possibile per chi confida nel Signore e tra pochi giorni esce il suo ultimo album: “Come in cielo, cosi in terra”.

Il titolo è emblematico e ne descrive il contenuto: è un album interamente dedicato alle rivelazioni de “La Divina Volontà” di Gesù alla serva di Dio Luisa Piccarreta.

Lezioni di cielo per darti amore e luce, come canta lei stessa in una delle sue canzoni.

Le rivelazioni, date a Luisa tra la fine dell’’800 e la prima metà del Novecento, e contenute negli scritti “Il Libro del Cielo”, che Gesù stesso chiese a Luisa di scrivere, contengono delle parole dolcissime e piene di saggezza divina sul dono della Divina Volontà, sul come l’uomo l’abbia inizialmente perso in seguito al peccato originale, e di come Gesù voglia ristabilirlo nel mondo e nel cuore dell’uomo, identificandolo come il più meraviglioso e prezioso dei doni.

Inoltre, annunciano l’avvento dell’era della Divina Volontà, un’era di grande amore e pace, il cui messaggio da diffondere, per Debora, è fondamentale in questo momento di così grande instabilità in cui ci troviamo a vivere.

Qualche giorno fa mi colpiva particolarmente una cosa che scriveva su Facebook:

“Con la musica non devo dimostrare niente. Non devo insegnare niente. Con la musica voglio solo raccontare, testimoniare e indicare l’eroe che mi ha salvato la vita e che dal sentirmi “come un nulla” mi ha fatto sentire “come un Prodigio”. Questo eroe ha salvato me e ha salvato tutti. Ma non tutti sanno di essere stati salvati. È come se ti fosse stato accreditato sul conto corrente un milione di euro ma nessuno te l’ha ancora detto e tu continui a vivere da povero, nonostante tu sia ricco. La tua vita non cambia semplicemente per mancanza di conoscenza. Con la musica voglio metterti a conoscenza del fatto che ti è stata accreditata una cifra infinita sul tuo “conto-felicità”. Con la musica voglio farti sapere che sei ricco e che puoi smettere di vivere da povero. Con la musica voglio farti conoscere il tuo eroe, il tuo benefattore perché tu possa finalmente vivere la tua vita in pienezza!

Ecco, questo è quello che Debora vuole portare alla gente, usando uno strumento preferenziale, quello della musica, che più di altri sa fare breccia nei cuori in modo a volte istantaneo e disarmante: la gioia di essere stata salvata e di aver scoperto che non veniamo al mondo per soffrire come degli inconsapevoli e degli abbandonati, ma per assaporare la vita in pienezza nel piano del Padre che vuole donarci, già sulla terra, la vita eterna, ossia la felicità vera e profonda del cuore.

Il giorno previsto per l’uscita dell’album è il 15 Agosto – anche se è già disponibile in preorder su iTunes per l’acquisto a questo link.

15 Agosto, non solo giorno dell’Assuzione di Maria, ma anche giorno della festa della Divina Volontà, che vede proprio in Maria, l’unica donna che abbia dato il suo “Fiat” totale e completo alla volontà di Dio insieme a Gesù, la sua prima apostola.

Il disco uscirà per il momento solo in digitale, e per potergli dare modo di essere prodotto anche fisicamente, Debora ha istituito una raccolta fondi su Go Fund me che potete trovare a questo link: i fondi raccolti serviranno inoltre a realizzare i videoclip e curare la comunicazione e l’ufficio stampa del disco in un paese, come l’Italia, dove la Christian Music è spesso snobbata dal suo establishment musicale e culturale.

Le tue miserie, le tue debolezze, i mali, le colpe, la vita passata, tu donami tutto, io brucerò tutto, col mio immenso amore per te. Come in cielo e cosi in terra io voglio farti vivere, è ora di vivere – canta in un’altra canzone.

Tutti noi abbiamo ferite nel cuore. Passate, presenti. Ogni giorno della nostra vita è una lotta costante tra la nostra volontà e la volontà di Dio, tra il credere alla menzogna originale di non essere amati, e il credere invece nell’amore infinito di Dio che è morto e tutti i giorni muore per noi affinché noi possiamo avere la vita.

Nelle canzoni di Debora, che fonde perfettamente uno stile pop e giovane alla spiritualità e la forza dirompente della musica per Dio, troverete la sua vita rinnovata, il vento dello Spirito che ha soffiato e soffia forte nella sua vita, e la Parola di Dio che vi aiuterà, come dice lei stessa, a “farti conoscere il tuo eroe, il tuo benefattore perché tu possa finalmente vivere la tua vita in pienezza!”