In Egitto distribuiti Bibbie e Vangeli falsi

In Egitto si stanno distribuendo gratuitamente alcuni libri i cui titoli rimandano ai Vangeli o all’Antico Testamento, ma i cui contenuti sono incompatibili con la fede cristiana. Si tratta di interpretazioni “mistiche” che deturpano i testi biblici, ma che si presentano come versioni “autentiche” della “dottrina degli apostoli”.

Padre Boutros Halim, portavoce della Chiesa copta-ortodossa, ha denunciato che la diffusione di queste opere ingannevoli cerca di attirare i lettori con titoli come “Il Vangelo autentico di Cristo”, e ha chiesto che le autorità indaghino su questo tentativo di confondere i fedeli e generare tensione sociale, incentivando i fedeli a verificare se le loro Bibbie sono state stampate e distribuite da editori autorizzati.

Il vescovo copto-cattolico Hani Bakhoum Kiroulos, della Chiesa copta-cattolica, ha lanciato avvertimenti simili, che hanno avuto ripercussioni anche sul sito informativo ufficiale della Santa Sede, Vatican News.

È purtroppo comune in tutto il mondo usare esche apparentemente cattoliche per attirare le persone a contenuti, riti e sette che non hanno nulla a che vedere con il cristianesimo. Spetta sia al clero che ai fedeli prestare attenzione all’autenticità di quello che leggono e ascoltano e mettere in guardia la comunità quando individuano deturpazioni e manipolazioni.