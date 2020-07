Personalizzereste la vostra mascherina con un motivo cattolico?

La mascherina non è un accessorio di moda, ma uno strumento che, se ben utilizzato, diminuisce le probabilità di diffusione del Covid-19. Portare metà del volto coperto è però una vera sfida (che si assume perché le conseguenze del fatto di non farlo sono ben peggiori), non solo per la scomodità o la mancanza di abitudine, ma anche per una questione di identità.

Ci costa riconoscere gli altri, la nostra immagine ci sembra strana, e se pensiamo a un paio di mesi fa ricordiamo che non c’era una tale varietà di modelli, ma una specie di omogeneizzazione in un mare di mascherine azzurre e bianche.

Oggi, invece, ce ne sono ti ogni tipo e stile: con stampe floreali, delle squadre sportive, che imitano una bocca, con la bandiera nazionale… Non ho dubbi sul fatto che questa offerta abbia a che vedere con una domanda che chiede di esprimere un po’ di individualità.

Logra | Shutterstock

È la stessa cosa che accade con i vestiti quando vengono usati come mezzo d’espressione. Come diceva Jean Cocteau, “lo stile è un modo semplice per dire cose complicate”.

Una mascherina ora può essere l’elemento perfetto per esprimere un’idea, una convinzione, un sentimento o perfino un tratto della personalità senza dover dire neanche una parola.

Adriana Bello

Le mascherine sono necessarie per motivi sanitari, ma ciò non toglie l’impatto che hanno sul modo di relazionarsi e di comunicare. Sì, possiamo vederle come una barriera, ma anche trasformarle in un implemento dell’espressione non verbale.