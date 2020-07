La signora di 91 anni che dipinge il suo paese con splendidi fiori

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Anežka Kašpárková è una splendida signora di 91 anni che vive nella Repubblica Ceca. Per tutta la vita si è dedicata al lavoro nei campi, ma negli ultimi anni ha deciso di sfogare la sua vocazione artistica, riscuotendo un successo inaspettato sulle reti sociali.

Anežka ha lasciato i lavori agricoli più duri già da tempo, ma è un tipo attivo e non era certo disposta a restarsene con le mani in mano.

Per questo, ha deciso di dedicare più tempo alla sua grande passione: la pittura di pareti e facciate con la decorazione floreale tipica del suo paese.

Un lavoro artigianale

Sulle pareti bianche delle case del suo paesino, Anežka crea così decori azzurri che meravigliano i vicini. Dipinge a mano, senza modello, e non fa mai due disegni uguali. Con uno stile del tutto artigianale decora i contorni delle finestre e delle porte, seguendo sempre lo stile tradizionale della Moravia.

Grazie alle fotografie e alle reti sociali, la sua opera sta diventando famosa a livello mondiale. Ecco le immagini del suo lavoro:

Rendere il mondo più bello

“Faccio quello che mi piace, e con questo aiuto a decorare un po’ il mondo”, afferma Anežka.

Ha bisogno solo di una cosa: pareti bianche. Ogni due anni, gli edifici hanno bisogno di una nuova mano di pittura, ed è l’anziana che si mette all’opera per abbellirli.

La nonnina (babička in ceco), risiede a Louka, nel distretto di Hodonin, appartenente alla regione della Moravia Meridionale, una bellissima zona d’Europa alla frontiera della Repubblica Ceca con la Slovacchia. Le acque del Danubio non scorrono lontano da lì, e fanno sì che le terre siano fertili e il paesaggio di un verde rigoglioso e affascinante.

Richiamo per i turisti

I lavori murali di Anežka hanno trasformato Louka in un’attrazione turistica. Molti turisti includono Louka nel loro percorso per non perdersi le opere della signora.

In alcune occasioni, Anežka richiede un’impalcatura o una scala per arrivare al punto che deve dipingere. Non si ferma davanti a niente. Dipinge da 40 anni e spera di continuare a farlo finché vivrà. L’arte le mantiene lo spirito giovane.

Arte tradizionale morava

Per Anežka, è un modo per dar vita alle tradizioni culturali della sua terra. Ha imparato la tecnica dalla signora Manakova, morta tempo fa, e desidera che questa eredità non vada perduta.

Nel mese di maggio, la signora Anežka riserva 10 giorni a ornare un edificio che per lei ha un significato speciale: l’eremo.

La Moravia è stata una zona particolarmente punita dalla persecuzione religiosa seguita alla II Guerra Mondiale, ma questa piccola chiesa è un emblema della fede che resiste al passare del tempo, con la bellezza che le aggiunge la decorazione floreale di Anežka, splendida nella sua semplicità.