L’enorme potere di un’anima pura

“Non c’è cosa bella quanto un’anima pura. Chi lo comprende, farà di tutto per non perdere la purezza. Un’anima pura è come una perla di grande bellezza: finché è nascosta all’interno dell’ostrica, in fondo al mare, non viene ammirata da nessuno, ma quando è alla luce del sole brilla e attira lo sguardo. La purezza viene dal Cielo, dobbiamo chiederla a Dio. Se gliela chiediamo, Egli ce la concederà. Dobbiamo fare attenzione a non perderla. Per questo, chiudiamo gli occhi all’orgoglio, alla sensualità e a tutte le altre passioni.

Figli miei, non immaginate il potere che ha un’anima pura agli occhi di Dio. Ella ottiene tutto ciò che vuole. Un’anima pura è davanti a Dio come un figlio davanti alla madre; Dio l’accarezza e la bacia, come la madre fa con il figlio.

Tre cose ci permettono di mantenere la purezza: la presenza di Dio, la preghiera e i sacramenti”.