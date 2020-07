I 5 libri più belli della settimana scelti per le donne

Dove imperversano guerra, distruzione e miseria bisogna ricominciare dalle cose essenziali: i libri e i bambini.

Così deve aver ragionato Freshta Karim,

Per Forbes è una delle 30 leader under 30 più influenti al mondo nell’ambito dell’imprenditoria sociale. Il suo progetto?

due biblioteche mobili, allestite a bordo di due autobus, e una sala cinema su un terzo mezzo, in giro per le strade di Kabul. «Sono state già 140.000 le visite registrate, per noi è un grande risultato. Non appena la situazione sanitaria causata dal coronavirus migliorerà aggiungeremo altri bus», racconta. Lo ha fatto insieme a un gruppo di ragazzi – una quindicina, per la maggioranza donne – che conoscono bene la guerra per esperienza diretta e sanno quale impatto abbia su un’infanzia che, come per milioni di altri bambini afghani, è andata perduta prima ancora che potessimo viverla. Il dolore ci riunisce per fare la differenza». A bordo dei bus viaggiano un bibliotecario e il suo assistente, più l’autista che conduce il mezzo in scuole e diverse comunità della capitale. «Proponiamo libri, sessioni di letture di gruppo, giochi, momenti di riflessione. I bambini possono leggere, porre domande, giocare. È un luogo che li aiuta a diventare individui dalla mente aperta e questo porterà innovazione e sviluppo al Paese nel suo complesso. (Ibidem)