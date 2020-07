La scintilla del lunedì – Respira

le mie scarpe nuove aspettano alla porta, splendenti.

Eccoci alla seconda puntata di questo podcast appena nato. L’idea non è tanto quella di forzare l’entusiasmo per vincere la pigrizia del lunedì mattina. Piuttosto vogliamo fare insieme gli esercizi di allenamento per impegnarci a iniziare davvero. E questo vuol dire rimettere a fuoco soprattutto le cose che abbiamo a portata di mano, quelle che sbiadiscono logorate dall’uso quotidiano.. A tal proposito, ci sono due versi di Raymond Carver appropriati:

Sei disposto a camminare con questo paio di scarpe, cioè con uno sguardo che non dà nulla per scontato? Inizia una nuova settimana, ma cosa intendiamo con nuovo? Che siamo parte di qualcosa che non è solo farina del nostro sacco. La novità è qualcosa che arriva da fuori e ci spiazza, come una folata di vento. Può rinfrescare e può farci perdere l’equilibrio. La scintilla che inneschiamo oggi riguarda un gesto tanto essenziale quanto quasi inconsapevole, respirare. C’è molto di cui accorgerci nella struttura stessa del nostro corpo e del come la vita si dà.