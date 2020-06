4 santi delle cause impossibili e le preghiere con cui invocarli

La comunione dei santi (communio sanctorum) è l’unione spirituale dei membri della Chiesa cristiana, viventi e defunti. Fanno tutti parte di un unico “corpo mistico”, con Cristo come capo, in cui ogni membro contribuisce al bene di tutti e condivide il benessere di tutti.

Secondo il Catechismo della Chiesa Cattolica, la comunione dei santi è la Chiesa stessa:

“Che cosa è la Chiesa se non l’assemblea di tutti i santi? La comunione dei santi è precisamente la Chiesa… Non veneriamo la memoria dei santi solo a titolo d’esempio, ma più ancora perché l’unione di tutta la Chiesa nello Spirito sia consolidata dall’esercizio della fraterna carità. Poiché come la cristiana comunione tra coloro che sono in cammino ci porta più vicino a Cristo, così la comunione con i santi ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso popolo di Dio”.

Affermata nel Credo degli Apostoli, la comunione dei santi esiste nei tre stati della Chiesa – Chiesa militante, penitente e trionfante. La Chiesa militante (Ecclesia militans) consiste in coloro che sono vivi sulla Terra, la Chiesa penitente (Ecclesia poenitens) in quanti si sottopongono alla purificazione in Purgatorio per prepararsi al Paradiso e la Chiesa trionfante (Ecclesia triumphans) in quanti sono già in Cielo. L’uso più antico conosciuto della definizione “comunione dei santi” per riferirsi a questo corpo mistico che unisce viventi e defunti si ritrova nelle opere del vescovo, teologo e compositore di inni San Niceta di Remesiana (ca. 335–414). Da allora, il concetto ha giocato un ruolo centrale in tutte le formulazioni del credo cristiano.

I cristiani appartenenti alla Chiesa cattolica romana chiedono l’intercessione dei santi in Cielo, le cui preghiere sono viste come un aiuto per gli altri cristiani sulla Terra, come leggiamo in Apocalisse 5, 8. Spesso nella vita ci troviamo di fronte a situazioni in cui nulla sembra funzionare, e sentiamo come se il mondo fosse contro di noi. In questi casi, come con tutto nella vita, la cosa più appropriata è cercare Dio e implorare il suo intervento divino. I cattolici capiscono che i santi sono utili a questo proposito, portando rapidamente le loro richieste davanti al Padre Celeste. In particolare, ecco quattro ausiliatori celesti ampiamente noti per la loro intercessione a favore delle cause impossibili:

Santa Rita da Cascia

Santa del XV secolo, durante la sua vita era nota per la sua assistenza alle vittime della peste. Non contrasse mai la malattia, una preservazione miracolosa che ha portato probabilmente alla sua associazione alle cause impossibili.