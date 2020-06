Cosa si impara navigando? (VIDEO)

Ho avuto l’opportunità di visitare la Juan Sebastián Elcano, la nave-scuola della Marina spagnola, lunga 113 metri e che richiede il lavoro di 197 uomini. Vederla uscire dal porto è uno spettacolo meraviglioso, che mi trasmette pace.

Le conversazioni che ho avuto nel corso della vita con marinai e amanti del mare mi permettono di affermare che navigare a vela è un’esperienza piena di insegnamenti e valori:

1 Cameratismo

Si imparano il valore del cameratismo e l’importanza di lavorare in gruppo.

2 Ordine

La vita a bordo richiede di seguire un orario e un protocollo concreti per ogni tipo di manovra.

3 Solidarietà

Esorta a sviluppare la solidarietà con gli altri naviganti.

4 Obbedienza

Richiede di praticare l’obbedienza a chi dirige l’imbarcazione.

5 Umiltà

Offre grandi lezioni di umiltà: il mare è imprevedibile e sfugge al nostro controllo.

6 Conoscenza di sé

Aiuta a conoscersi perché si dispone di molti momenti di solitudine, in cui si è lontani dalla famiglia.

7 Legame con la natura

Spinge a contemplare la bellezza e l’immensità del Creato.

Permette di godere della forza del vento e di respirare aria pura.

8 Pregare

A volta l’esperienza più profonda che dà il mare è quella spirituale, per varie ragioni: in primo luogo perché la contemplazione della natura aiuta a mettersi in contatto con Dio, e poi perché, come mi diceva poco fa un marinaio, il fatto che “la vita in mare è più ordinata che sulla terra” dà l’opportunità di dedicare del tempo a esplorare ciò che c’è dentro al proprio cuore.

Le dure esperienze del mare, quando si deve navigare controvento, fanno poi pensare a quello che ripetono sempre i marinai: “Chi non sa pregare vada per questi mari. Vedrà che presto si impara senza che nessuno lo abbia insegnato”.