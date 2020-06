Cos’è un sacramento nella Chiesa cattolica?

I cattolici parlano spesso dei sacramenti, ma cosa sono esattamente? Può essere un termine che confonde, soprattutto chi non ha familiarità con il cattolicesimo o con il cristianesimo in generale.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica offre una definizione di base dei sacramenti:

“I sacramenti sono segni efficaci della grazia, istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina. I riti visibili con i quali i sacramenti sono celebrati significano e realizzano le grazie proprie di ciascun sacramento. Essi portano frutto in coloro che li ricevono con le disposizioni richieste” (CCC 1131). “«Forze che escono dal corpo di Cristo», sempre vivo e vivificante, azioni dello Spirito Santo operante nel suo corpo che è la Chiesa, i sacramenti sono i «capolavori di Dio» nella Nuova ed eterna Alleanza” (CCC 1116).

Un modo per parlare dei sacramenti è pensare ad essi come a dei canali, attraverso i quali Dio dona ai fedeli grazie particolari in momenti specifici della loro vita.

Tutti abbiamo bisogno di aiuto nella vita, soprattutto in questioni come il matrimonio. In questo caso, Dio ci ha donato un sacramento attraverso il quale riceviamo le grazie (l’aiuto divino) di cui abbiamo bisogno per compiere i nostri doveri.

Anche il Compendio del Catechismo spiega questo aspetto:

“La grazia sacramentale è la grazia dello Spirito Santo, donata da Cristo e propria di ciascun Sacramento. Tale grazia aiuta il fedele nel suo cammino di santità, e così pure aiuta la Chiesa nella sua crescita di carità e di testimonianza” (231).

I sette sacramenti della Chiesa cattolica trovano tutti la propria origine nella vita e nel ministero di Gesù Cristo e nella Chiesa che ha fondato. I sacramenti non sono qualcosa che la Chiesa può cambiare, perché derivano da Gesù stesso.

I sette sacramenti istituiti da Cristo sono questi:

Battesimo

Confermazione

Santa Eucaristia

Penitenza

Unzione dei malati

Ordine sacro

Matrimonio

Per saperne di più, leggete la sezione dedicata del Catechismo della Chiesa Cattolica.