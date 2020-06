Quando vi sentite spiritualmente perduti, recitate questa preghiera!

A volte nella vita possiamo sentirci perduti, non a livello di direzione fisica, ma in senso spirituale. Pensavamo di sapere tutto su Dio, ma poi accade qualcosa che getta nel caos il nostro mondo, e iniziamo a dubitare delle nostre convinzioni.

Altre volte possiamo essere stati allevati in base a una certa tradizione religiosa e quando cresciamo semplicemente non ci sembra corretta, e ci imbarchiamo in un viaggio spirituale alla scoperta di noi stessi.

Qualunque sia la situazione che affrontiamo, la cosa migliore è intraprendere il viaggio spirituale accanto a Dio, anche se si dubita della Sua esistenza. In tutte le culture, gli esseri umani hanno un profondo senso dell’esistenza di qualcosa di più di quello che vediamo, e per questo pregare Dio può aiutarci ad affrontare questa realtà e a trovare la verità esistente.

Ecco una preghiera adattata dal Golden Manual che chiede aiuto a Dio per rimanere sulla strada più sicura che ci porta alla verità:

“Dio di ogni bontà, illumina la mia mente e tocca il mio cuore, perché io possa trovare la verità su di Te e perché trovandoti possa comprendere qual è il mio obiettivo nel mondo. Cerco con ansia la mia strada. Fa’ che possa seguirla e trovare Te. Fa’ che non mi stanchi mai di cercarti e che non resti soddisfatto dalle mezze verità. Aiutami ad andare più a fondo e a non seguire ciò che è popolare, ma solo ciò che è vero, buono e bello”.