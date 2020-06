Un racconto inedito di Ernest Hemingway viene pubblicato dopo 60 anni

Poche cose danno a un lettore tanta gioia quanto una nuova opera dell’autore preferito, e allora cosa dire di un racconto inedito pubblicato quasi 60 anni dopo la morte di quello scrittore? È ciò che hanno provato i fans dell’autore statunitense e vincitore del premioErnest Hemingway (1899-1961) con la pubblicazione del racconto Pursuit as Happiness (Ricerca come Felicità), finora sconosciuto, in un’edizione dell’inizio del mese della rivista

Il pubblico non sapeva nulla di questa storia, e non si tratta di un racconto propriamente detto, visto che narra eventi che Hemingway potrebbe aver vissuto, con personaggi reali con i quali ha convissuto, in un’atmosfera simile a quella de Il Vecchio e il Mare (1951). Il manoscritto postumo verrà pubblicato il mese prossimo dalla casa editrice Scribner in un’edizione di lusso del classico, citato alla sua nomina al premio Nobel per la Letteratura del 1954.

Non è la prima volta che viene pubblicato un testo postumo dell’autore, a volte anche contro la sua volontà. Pursuit as Happiness, scritto a macchina e con correzioni a mano, è stato trovato dal nipote Sean in mezzo alla collezione raccolta nella Biblioteca e Museo Kennedy, a Boston, che possiede la più consistente eredità di Hemingway al mondo.

Il racconto narra la storia della persecuzione nei confronti di un enorme pescespada sulla costa di Cuba, storia simile a quella de Il Vecchio e il Mare, con il protagonista chiamato Ernest. Il suo aiutante principale, Josie, il padrone della barca, è omonimo del compagno principale di Hemingway nelle sue uscite di pesca.

“È certamente possibile che la storia sia stata ispirata da una spedizione di pesca particolare dell’estate 1933, anno in cui è ambientato il racconto, ma secondo me è più possibile che si sia ispirata a varie esperienze, alle quali l’autore ha aggiunto elementi fittizi per migliorare la narrazione”, ha affermato Sean Hemingway al The New Yorker.

Hemingway era il tipo di scrittore che usava il linguaggio come modo per cogliere l’esperienza diretta. Per questo, si metteva nella posizione di vivere intensamente e riferire le sue esperienze attraverso la prosa. Non gli sono mancate mille avventure da raccontare, come il periodo in cui ha lavorato come autista di ambulanze durante la I Guerra Mondiale e poi come reporter per coprire la Guerra Civile Spagnola – esperienza che lo ha portato a scrivere Per Chi Suona La Campana (1940) –, e dopo la II Guerra Mondiale i suoi safari in Africa, che lo portarono a sopravvivere a due incidenti aerei.

Pursuit as Happiness è molto più di un testo incompleto, e mostra un Hemingway affamato, sia di pesca che di scrittura.