Famiglia: bonus baby sitter e centri estivi …proviamo ad orientarci

Di Marco Scarmagnani

Per districarsi in modo semplice tra le norme, un breve vademecum per i genitori

I

Un aiuto per i genitori

l famigerato virus ad oggi è in fase di remissione, si comincia a mettere il naso fuori dalla porta, ma per molti è come risvegliarsi storditi da un brutto sogno.I genitori, che negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare la– il lavoro precario, l’incertezza per il futuro, i figli a casa, la didattica a distanza – sono stremati, insieme ai loro figli.

Ora si vuole tornare alla realtà, e qualche aiutino – anche economico – non farebbe male. Si sente parlare di voucher, di buoni, da utilizzare per le baby sitter e per i centri estivi. Ma per molti le procedure risultano complicate e laboriose, così si possono scoraggiare e desistere.

Per questo motivo la Direzione provinciale dell’INPS di Treviso ha prodotto un’agile guida per venire incontro al bisogno di chiarezza dei genitori. (altro link utile al sito informazione fiscale, Ndr)

Chi può accedere al buono? Quale è l’importo? Per che cosa si può utilizzare? Tutte risposte che si trovano nel pdf dell’INPS.

Le difficoltà degli organizzatori

Nel frattempo – chi organizza i centri estivi – si sta facendo in quattro per essere in regola con le normative. Molte parrocchie che da anni forniscono questi servizi, hanno già dichiarato che non possono caricare di grandi responsabilità i giovani volontari che solitamente prestano ilo loro servizio. Un argomento sul quale ritorneremo.