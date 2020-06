Trovare la fede: il cattolicesimo di Paul Gauguin

Una serie che analizza le arti visive per trovare i segni della Chiesa universale in luoghi a volte inaspettati.

Come molti che sognano sempre i caldi mari del Sud, anche l’artista francese Paul Gauguin non pensava ad altro. Le sue visite nel Pacifico del Sud sono leggendarie, come anche il suo interesse per la cultura e le religioni locali.

Lucien de Guise

Meno nota è la spiritualità cattolica che ha influenzato i suoi primi anni. Il cartellone alto quattro metri all’ingresso della sua esposizione alla National Gallery del Regno Unito rivela molto su come si veda a volte il rapporto tra arte e fede.

Curiosamente, la promozione dell’esposizione è così centrata su Gauguin che il Cristo crocifisso sullo sfondo è quasi irriconoscibile, tagliato e senza testa. Ma è lì, ad accompagnare l’artista.

Nonostante il crescente disgusto di Gauguin per la sua ispirazione religiosa originaria, il luogo in cui riposa nella Polinesia Francese è un cimitero cattolico.

Lucien de Guise è su Instagram @crossxcultural. Cattolico, scrittore, editore, curatore ed ex direttore di musei, vuole gettare ponti attraverso l’arte.