Sempreverdi, essenziali o artistiche? La nostra selezione di fedi nuziali 2020

Che sia classica, stilizzata, artistica o tempestata di diamanti, è importante non sbagliarsi quando si sceglie la fede nuziale. Simbolo dell’unione indissolubile tra i coniugi, è un gioiello che si porterà per tutta la vita.

A parte le fedi con pietre preziose, ci sono tre stili di aneli che si declinano senza differenza di misura o di larghezza:

la sezione tonda: un anello perfettamente sferico. Si tratta di un modello che si addice più alle donne che agli uomini, per come evoca una certa dolcezza. Lo si ritiene spesso elegante e nobile. la sezione a semicerchio: anello tondo all’esterno e piatto all’interno. Massimo comfort. Questo tipo di fede è il più popolare, il più classico e certamente il più sempreverde. Le coppie prendono spesso un modello identico per lui e per lei, ovviamente variando la misura. l’anello a nastro: un modello che piace molto agli uomini, molto geometrico.

Scegliere bene il materiale

Il materiale più classico è l’oro giallo, seguito da quello bianco e dal platino. Alcune donne scelgono una fede in oro rosa, che conferisce un tocco di dolcezza e di femminilità allo stile di colui che la porta. Per gli uomini si privilegiano in generale l’oro giallo e il platino, entrambi evergreen e piuttosto resistenti. Quanto all’oro utilizzato, a prescindere dal colore, normalmente lo si sceglie a 18 carati.

Armonizzare le fedi dei coniugi

Ormai è sempre più raro, ma a seconda dell’importanza che si accorda alla tradizione si possono scegliere fedi di forma identica e di larghezza differente (di solito l’uomo ha il dito più largo) o delle fedi di forma identica ma di metallo differente (per esempio in oro giallo per l’uomo e bianco per la donna).

Assortire la fede all’anello di fidanzamento

Per un abbinamento armonioso, è meglio scegliere la fede del medesimo metallo dell’anello di fidanzamento: se questo è già di suo molto lavorato lo si abbinerà meglio a una fede discreta. Tuttavia, si può puntare su una combo esplicita tra fede e anello di fidanzamento, con pietre o altri ornamenti. La fede con una pietra è molto in voga oggi, specie se c’è il diamante, simbolo di eternità. Attenzione, però: una fede con pietra è ovviamente più fragile di una senza pietra, e necessita di qualche cura in più.

Le fedi si portano per tutta la vita, non sono gioielli come gli altri. Scoprite la nostra selezione di fedi e prendete ispirazione prima di fare la vostra scelta.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]