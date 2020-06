“Tutto passerà. A cosa serve all’uomo attaccarsi alle cose?

Il tempo scorre in fretta. Purificate la vostra memoria e non portate con voi se non il bene… In breve vedrete che tutto è vanità e che ha davvero valore solo ciò che è eterno.

Siate semplici; lasciate che tutto fluisca con leggerezza…

I duri soffrono di più, e soffrono inutilmente, perché anche la loro durezza passerà , e lascerà solo le tracce di una fragilità inconfessata”.