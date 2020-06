Provo attrazione per un’altra donna, sono disperato. Cosa devo fare?

Di Marco Scarmagnani

Sono disperato. 7 anni di fidanzamento idilliaco, mai un litigio. Ci siamo da subito sentiti diversi da tutti gli altri, diversi soprattutto dai nostri genitori entrambi separati. Ora è successa una cosa che faccio ancora fatica a capire. Un paio di mesi fa è entrata in negozio una ragazza e ho sentito un’attrazione irresistibile. Naturalmente l’ho detto alla mia fidanzata e questo mi ha dato un po’ di sollievo, ci siamo sempre condivisi tutto. Però poi non riuscivo a smettere di pensarla e mi sono fatto dare il numero. Non ho fatto nulla con lei, ci siamo solo sentiti un paio di volte. Ma sono confuso. Amo la mia ragazza? O forse no? Cosa devo fare? Mi spiace mandare a monte tutto…

Cosa devo fare? La risposta all’ultima domanda è piuttosto semplice: butta via il numero di telefono di questa ragazza e interrompi la relazione che ti distoglie dalla tua. Questo vale per te e vale a maggior ragione per tutti gli sposi che si crogiolano in fantasie extraconiugali. Troncare: semplice, pulito, direi “maschile” e ti spiego perché. Evidentemente anche le donne hanno il senso della responsabilità, del dovere. Tuttavia penso che la virtù della perseveranza sia uno dei doni che il maschile è chiamato a riportare potentemente all’interno della relazione, affinché la coppia non stia solamente in un – pur bellissimo – registro sentimentale. Il femminile ha portato il sentimento, l’anima, la connessione profonda e armonica nella coppia, ma questo non deve adombrare gli aspetto di assunzione di responsabilità. Come nella vita, occorre essere sufficientemente teneri e accoglienti, ma anche forti e risoluti, altrimenti non si va da nessuna parte.

Tornando al tuo tema caro Andrea, è illusorio pensare di poter avere una vita di coppia senza tentazione. E allora tanto vale essere preparati. Però, siccome tu sei fidanzato e il fidanzamento è anche un momento di prova, di verifica del vostro volervi bene e anche dell’impegno che ci volete mettere, penso che questo evento che mi racconti possa diventare per te una grande occasione.

Che cosa significa amare?

Amo la mia ragazza? È una domanda posta in maniera poco chiara. Se amare significa avere lei come unico oggetto di desiderio, incondizionato… allora te lo puoi scordare. Se invece amare è fare una scelta quotidiana di orientare tutte le tue migliori energie verso di lei, allora ecco che tutto diventa un’affascinante sfida. Da quello che mi scrivi posso azzardare che molto probabilmente – proprio per le esperienze familiari deludenti che avete avuto – vi siete avvinghiati in un rapporto fusionale idealizzato, nel quale non c’era spazio per il dubbio, per la divergenza, per le normali incomprensioni dell’altro e di se stessi. Questo è il tuo momento della verità, ringrazierei la vita che te l’ha presentato ora. Questo è il momento per fare il salto di qualità. Tengo veramente a questa ragazza, a questa donna? Perché se sento di amarla quando va tutto bene e vivo come se fossimo in un’isola deserta, capirai che in fondo fai ben poca fatica. Come stai dimostrando il tuo amore?

La forza dell’amore

L’amore è un atto eroico, lo stesso papa Francesco scrive nell’Amoris Laetitia (n. 124) che necessita di una grande forza, che non è per i deboli. E allora – paradossalmente – proprio ora puoi dimostrare a te stesso e alla tua fidanzata che tu sei pronto a volgerti verso di lei e restare indifferente al canto delle sirene che ti girano e ti gireranno sempre intorno. Sei pronto? Vuoi far parte del club? Questa è l’iniziazione!

