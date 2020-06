Una preghiera serale per rinunciare al diavolo e alle sue tentazioni

Una parte fondamentale del rito del Battesimo è quella delle “promesse battesimali”. È allora che la persona che dev’essere battezzata rinuncia al suo stile di vita precedente e accetta il messaggio evangelico.

Se è sicuramente essenziale quando si intraprende il pellegrinaggio di fede, non dovrebbe finire qui. Spesso cadiamo nella tentazione anche dopo aver accettato Gesù nel nostro cuore, e dobbiamo rinunciare continuamente ai cammini dell’oscurità.

Ecco una breve preghiera tratta dal Golden Manual raccomandata su base quotidiana, soprattutto alla fine della giornata, che ci aiuta a riconoscere le nostre mancanze e a rinunciarvi, facendo ciò che possiamo per assicurarci che non gettino radici e non diventino ancor più grandi: