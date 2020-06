Covid-19: un aiuto dal cielo per i nativi americani

Immaginate un territorio parrocchiale cattolico delle dimensioni di uno Stato medio, con solo uno o due sacerdoti a servire migliaia di persone.

Viene subito in mente la storia coloniale statunitense, quando i sacerdoti missionari cavalcavano di villaggio in villaggio, o l’Amazzonia sudamericana, dove i chierici sono pochi e distanti.

Nel sud-est degli Stati Uniti, in Arizona, il territorio della Nazione Tohono O’odham si estende per quasi 13.000 chilometri quadrati, incluso un deserto delle dimensioni del Connecticut.

La missione cattolica locale, la parocchia delle Missioni di San Solano, assiste oltre 11.000 cattolici, che rappresentano circa l’85% della popolazione della riserva.

A cavallo della frontiera tra Stati Uniti e Messico e a ovest di Tucson, la riserva ha una piccola città, Sells, e circa 70 villaggi.

Nella parrocchia, il sacerdote francescano Ponchie Vasquez, un altro sacerdote e un diacono percorrono grandi distanze per celebrare la Messa, portare la Comunione agli anziani e offrire assistenza pastorale.

Con la pandemia di Covid-19 che colpisce i nativi americani in misura maggiore rispetto al resto della popolazione, stanno distribuendo aiuti per il culto in casa, presentando Messe quotidiane sulla pagina Facebook della missione ed estendendo telefonicamente il loro ministero.

Vista l’estrema povertà, i livelli di disoccupazione e i tassi di suicidio tra i Tohono O’odham, padre Ponchie teme che la pandemia non possa che aggravare la situazione.

“Visto che abbiamo dovuto cancellare tutti i servizi religiosi, uno degli aspetti più difficili è il fatto di non poter celebrare funerali e memoriali per i defunti”, ha affermato in un’intervista a Catholic Extension, una società papale che aiuta la crescita dei cattolici nelle diocesi missionarie povere. “Queste tradizioni sono una parte sacra della nostra cultura locale”.