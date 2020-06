7 attori condividono i loro pensieri sul fatto di aver interpretato Gesù Cristo

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Nel corso dei decenni, l’industria dell’intrattenimento ha rappresentato il Figlio di Dio in molti film e serie televisive. I risultati hanno ricevuto commenti diversi sia nell’industria cinematografica che nei circoli cristiani. Indipendentemente dal successo dei film in questione, interpretare Gesù Cristo non è stato un compito facile neanche per alcuni dei più grandi talenti di Hollywood.

Per alcuni si tratta di un ruolo che ha definito la loro carriera, mentre altri hanno poi interpretato una serie di altri ruoli – Max von Sydow, ad esempio, in un film successivo ha interpretato perfino il diavolo. È interessante che molti degli attori che hanno interpretato Cristo non fossero cristiani o perfino religiosi, ma molti hanno parlato della difficoltà di interpretare il Salvatore sia come uomo che come Figlio di Dio.

Ecco una serie di citazioni che mostrano come dev’essere stato per questi attori indossare la corona di spine.