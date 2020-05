Nella pandemia, Papa Francesco diventa un leader mondiale indiscusso

In mezzo alle incertezze che l’umanità affronta in questo tempo di pandemia, Papa Francesco è diventato “il leader mondiale con più libertà, intelligenza, determinazione e coraggio”.

È giunto a questa conclusione uno degli analisti più vicini di questo pontificato, il dottor Guzmán Carriquiry, avvocato, scrittore e fino a poco tempo fa vicepresidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

L’accademia uruguayano ha argomentato la constatazione che vari mezzi di comunicazione hanno registrato durante questa pandemia, presentando il magistero sociale esposto in questi sette anni di pontificato.

Il momento simbolico di leadership morale e spirituale esercitata dal Papa si è materializzato con “la sua impressionante preghiera in una Piazza San Pietro vuota il 27 marzo scorso”, l’unico evento planetario che abbia avuto luogo durante l’isolamento di buona parte della popolazione del pianeta.

Carriquiry ha presentato la sua analisi in un recente incontro virtuale organizzato dalla Commissione Nazionale Giustizia e Pace dell’Argentina, presieduto da monsignor Óscar Ojea, presidente della Conferenza Episcopale del Paese, sul tema Laudato si’ in epoca di pandemia.

La pandemia, ha constatato l’esperto in Dottrina Sociale della Chiesa, può lasciare prostrata l’umanità, in uno stato di maggiore povertà, ingiustizia, disperazione…, o può diventare motivo di “rigenerazione morale, spirituale, e per questo anche di ricostruzione sociale”.

Ecco alcune delle proposte del magistero sociale di Papa Francesco, con cui cerca di risvegliare la coscienza morale dell’umanità, raccolte da Guzmán Carriquiry nel suo intervento: