Preparatevi alla Santa Comunione con questa preghiera di gioia e gratitudine

A volte possiamo dare per scontato il fatto di ricevere la Santa Comunione, visto che possiamo andare a Messa ogni domenica o perfino ogni giorno. Quando questo non è possibile, come durante la recente quarantena, possiamo renderci conto del grande dono che è la Santa Comunione.

Se non abbiamo avuto la possibilità di ricevere la Comunione da molto tempo, dovremmo prepararci in modo adeguato. Oltre a confessarci, dovremmo anche preparare il nostro cuore con una preghiera di gioia e gratitudine.

Ecco un esempio, tratto da A Manual of Prayers for the Use of the Catholic Laity, che ci ricorda la bellezza della Santa Comunione e come questa ci unisca al nostro amato, Gesù:

Amorevolissimo Padre, vengo a te con piena fiducia, e mi getto tra le braccia del tuo dolcissimo amore e della tua misericordia.

Spero, Signore, che non mi allontanerai mai dalla tua Presenza, tu che ci inviti così amorevolmente a Te dicendo “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”. Eccomi, Signore, accoglimi secondo la tua parola e io vivrò. Non permettere che la mia speranza venga delusa.

Accetta, Signore, il mio cuore come offerta ardente; lo dono tutto a Te; ti dono i miei occhi, per vedere solo Te e tutto in Te; le mie orecchie, per ascoltare la tua Parola; la mia bocca, le mie labbra e la mia lingua, perché siano piene della tua lode, e per cantare la tua gloria e la tua grandezza per tutta la giornata; le mie mani, perché siano tese in preghiera verso di te in cielo, o nell’elemosina ai poveri, per fare la tua volontà; i miei piedi, perché siano guidati sulla via della pace; tutte le mie membra, perché possano dire ‘Chi è come te, Signore?’

Benedici la mia anima, Signore, e fa’ che tutto ciò che è in me benedica il tuo santo nome: ‘Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici’. Ora mi allontano liberamente da tutte le cose terrene, perché solo in Te ho tutto; rinuncio a me stesso, perché sono tuo: ‘Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me’. Ti amo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l’anima e con tutta la forza.

Amen.