Conoscete la cosiddetta “Preghiera Miracolosa” a Sant’Antonio?

Sant’Antonio da Padova è noto in tutto il mondo come operatore di miracoli. Alcuni lo invocano anche con il nome di “Sant’Antonio, Operatore di Miracoli”.

Uno dei motivi di questa definizione è il fatto che nel corso dei secoli migliaia di persone hanno chiesto la sua intercessione ricevendo una risposta miracolosa alle loro preghiere.

È comunque importante ricordare che è Dio l’autore del miracolo, mentre Sant’Antonio è semplicemente uno strumento. La risposta di Dio può non essere sempre quella che ci si aspettava o che si desiderava, ma ci dà sempre esattamente quello di cui abbiamo bisogno, e a volte in modo miracoloso.

Ecco una preghiera popolare a Sant’Antonio chiamata da molti “Preghiera Miracolosa”:

Caro Sant’Antonio, le tue preghiere hanno ottenuto miracoli mentre eri in vita. Sembri ancora muoverti a tuo agio nel regno dei miracoli, piccoli e grandi. Sant’Antonio, Operatore di Miracoli, ti prego di ottenere per me le benedizioni che Dio riserva a chi Lo serve. Fa’ che io posso essere degno delle promesse che il mio Signore Gesù attribuisce alla preghiera fiduciosa.