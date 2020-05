Tour virtuale di 4 delle chiese più belle del mondo

La tecnologia permette di aprire nuove porte a opportunità che non avremmo mai immaginato prima, e ora sta aprendo anche quelle di alcune delle chiese più belle del mondo. Questo periodo dell’anno invita tutti noi ad approfondire la nostra fede e a dedicare un momento speciale alla preghiera. Se visitare certe chiese di persona non è al momento un’opzione, abbiamo ora la possbilità di farlo in modo virtuale.

Google Earth è uno strumento di Google per visitare i luoghi di tutto il mondo con una rappresentazione 3D, grazie a una combinazione di immagini satellitari e fotografie aeree. Si può volare virtualmente sopra qualsiasi città, guardandola dall’alto, trovare i punti salienti in 3D e ammirare da vicino gli edifici. Alcuni luoghi possono essere visitati anche dall’interno. Anche molte chiese hanno aperto le proprie porte ai visitatori digitali, permettendo loro di entrare e di “camminare” come farebbero nella vita reale.

Ecco alcune chiese e monasteri disponibili per visite gratuite, tutti ricchissimi a livello di storia e bellezza e considerati patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO.

Per visitarli è necessario usare Google Chrome e aprire earth.google.com. Nell’angolo in alto a destra bisogna cliccare su “Launch Earth”, e poi cercare questi luoghi cliccando sull’icona.

Una volta “entrati” in ogni luogo, ci sarà un pannello esplicativo con ulteriori informazioni. Cliccate sulle frecce sopra l’immagine e muovetevi liberamente. Potete anche cliccare sull’immagine con il mouse e muovervi per vedere cosa c’è dietro e sopra.

Basilica della Sagrada Familia – Barcellona, Spagna

Questa chiesa è stata progettata dal famoso architetto Antoni Gaudí nel 1883, e per la complessità del progetto è ancora in costruzione. Sono passate cinque generazioni da quando è stata posta la prima pietra, e si pensa che verrà conclusa nel 2026. Anche se l’architetto catalano non è riuscito a vedere l’opera completata, ha lasciato istruzioni dettagliate per creare un capolavoro per la Chiesa cattolica. Dieci anni fa, Papa Benedetto XVI l’ha consacrata e proclamata basilica minore.

Google Earth

L’idea dietro la creazione della Sagrada Familia risale al 1866, quando è stata fondata l’Associazione Spirituale dei Devoti a San Giuseppe. Ci sono voluti sette anni per ottenere i fondi necessari per acquistare l’appezzamento di terra su cui la chiesa sarebbe stata costruita. Nel 1882 è stata posta la prima pietra in occasione della festa di San Giuseppe. Anche se la chiesa è nota come una creazione di Gaudí, questi non è stato il primo architetto ad esserne responsabile, perché il progetto venne originariamente affidato all’architetto Francisco de Paula del Villar y Lozano. A causa di differenti vedute con chi l’avrebbe dovuta realizzare, però, l’architetto fece un passo indietro, e fu allora che Gaudí ha trasformato la costruzione in una combinazione di forme gotiche e Art Nouveau. Circa il 70% della basilica è già stato costruito, ed è per questo che vi si tengono delle Messe e la gente la può visitare. Il restante 30% è costituito prevalentemente da sei torri centrali che dovrebbero essere più alte dei campanili.