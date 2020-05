Le parole pronunciate da Cristo per consolare le anime turbate

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

Non avete mai la sensazione di essere sopraffatti dagli eventi e sommersi dall’attualità? Da più di due mesi la pandemia e i suoi effetti vi opprimono? Rassicuratevi, non siete certo gli unici: gli stessi discepoli di Gesù hanno avuto una vita tumultuosa da parecchi punti di vista e hanno affrontato numerosi ostacoli nella paura. Anche se gli apostoli più prossimi di Gesù si sono nascosti quando il maestro veniva messo a morte, per la paura di essere imprigionati o crocifissi anch’essi.

In mezzo a tutte queste tensioni, però, Gesù non è mai venuto meno. Con le sue parole è riuscito a riportare la pace del cuore e dell’anima, rassicurando della sua presenza e della sua promessa – cioè la vita eterna in Dio. Ecco alcune delle parole che ci fa bene (ri)leggere quando l’anima si vela e il cuore è turbato.

[traduzione dal francese a cura di Giovanni Marcotullio]