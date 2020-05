Una coppia celebra un matrimonio rispettando il distanziamento sociale e riceve una bella sorpresa dagli amici

Molte coppie nel mondo hanno dovuto modificare radicalmente i loro progetti matrimoniali a causa della pandemia. Alcune hanno rimandato la cerimonia nuziale, altre sono andate avanti e si sono sposate pur con tutte le restrizioni previste. È stato il caso di David e Mallory Casper, che hanno deciso di diventare marito e moglie con solo 10 invitati… o almeno così credevano.

Grazie agli amici affettuosi e creativi della coppia, i Casper hanno presto scoperto che avrebbero potuto avere un matrimonio sicuro e rispettoso della distanza di sicurezza circondati da tante delle persone a loro care.

Il loro amico J.P. Quinn ha spiegato su Facebook come è riuscito a sorprendere David e Mallory.

Rendendosi conto di quanti invitati al matrimonio non avrebbero potuto essere presenti, ha creato una pagina su Facebook ed è riuscito a far sì che gli amici che non avrebbero potuto essere partecipare alla cerimonia sfilassero su macchine decorate per l’occasione mentre la coppia usciva dalla chiesa come signore e signora Casper. In totale, hanno partecipato 27 automobili.

Al di là dell’aver inavvertitamente invitato la futura sposa a unirsi al gruppo segreto – cosa a cui fortunatamente è stato posto rimedio in tempo, di modo che lei non se n’è accorta –, il piano è stato un successo. Quando la cerimonia è terminata a Greenville, in Texas (Stati Uniti), la coppia è uscita dalla chiesa e ha visto sfilare i propri amici. Le macchine sono poi entrate in un parcheggio, dove la coppia si è unita a loro.

Tutti hanno mantenuto la distanza di sicurezza, e i Casper hanno fatto un discorso e sono riusciti a condividere la magia del Grande Giorno con le persone a loro care. Il video che è stato girato per l’occasione coglie la gioia sul volto della coppia mentre gli amici mostravano agli sposi il proprio sostegno. La storia di questi due ragazzi ci ricorda tutta la bellezza che c’è ancora in un mondo in quarantena.