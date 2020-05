Le 5 lezioni di Nostra Signora di Fatima per il 2020

Il 13 maggio è la festa di Nostra Signora di Fatima, che celebra la prima delle apparizioni della Vergine Maria a tre pastorelli portoghesi nel 1917.

La Chiesa ha imparato lezioni preziose dalle apparizioni di Fatima, e attualmente il mondo ne ha più bisogno che mai.

Lezione n. 1: Fatima continua a chiedere di essere resa nota

Troppo spesso, Fatima mi fa pensare ai ritagli di vecchi giornali che parlavano del Miracolo del Sole, a fotografie di pastorelli imbronciati vicino a una casa malridotta e al santino che mia nonna messicana teneva sul comodino insieme al rosario.

Quello che è accaduto a Fatima, però, continua ad affermarsi nella vita della Chiesa.

Papa Giovanni Paolo II ha ringraziato Nostra Signora di Fatima per averlo risparmiato dalla morte dopo l’attentato del 1981; la Chiesa ha diffuso il “Terzo Segreto” di Fatima nel 2000; Papa Francesco ha proposto i veggenti di Fatima come modelli per tutta la Chiesa nel 2017; Santa Giacinta Marto è morta durante la quarantena per l’epidemia di influenza detta spagnola nel 1920 – esattamente cent’anni prima che la pandemia di Covid-19 iniziasse a bloccare il nostro mondo.

La verità è che Dio è al di fuori del tempo, e quindi quando permette al Paradiso di entrare nel nostro mondo ha una rilevanza eterna.

Lezione n. 2: la fedeltà è più importante della prosperità

La Madonna è apparsa a pastorelli che vivevano nelle circostanze peggiori che possiamo immaginare. I Santi Francesco e Giacinta Marto e la cugina Lucia dos Santos vivevano senza strutture igieniche moderne, senza un’assistenza medica adeguata (la penicillina ancora non c’era) e in preda a incertezza economica e instabilità politica.

Quando la Madonna è apparsa loro, però, non ha dato nessuna di queste cose che mancavano, chiedendo invece che recitassero ogni giorno il Rosario e sopportassero tutte le sofferenze che Dio avesse inviato loro, “in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori”.

Nella pandemia del 2020, molti di noi sono estremamente preoccupati per la loro salute e per quella dell’economia, ed è giusto, ma Nostra Signora di Fatima ci ricorda gentilmente che dovremmo preoccuparci ancor di più della fedeltà a Dio.