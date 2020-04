Le dolci poesie sugli angeli custodi di Suor Maria Pia Giudici

Una scrittrice appassionata agli angeli è stata suor Maria Pia Giudici, suora salesiana, morta recentemente all’età di 97 anni, era nata a Viggiù, Varese nel 1922.

Dal 1978 si era stabilita a Subiaco (Rm) per abitare con un pugno di consorelle l’eremo di san Biagio dove visse san Romano, sul monte Taleo, posto sopra il santuario benedettino del Santo Speco.

Il legame tra presenza degli angeli e Salvezza

Alcuni anni fa è stata intervistata dallo scrittore cattolico Vittorio Messori. L’iniziativa di approfondire la loro conoscenza, ha detto la suora, è nata con un obbiettivo preciso: «Da un lato, volevo demitizzare l’idea un po’ superstiziosa dell’angelo come tappabuchi o, peggio, come concorrente di Dio. Dall’altro, intendevo mostrare, innanzitutto a me stessa, che chi li trascura, trascura un aiuto che il Padre ci ha dato per la salvezza. Abbandonarci alla loro presenza significa anche lasciarsi salvare, lasciarsi accompagnare dall’amore. In questo fratello che si assiste mentre camminiamo verso l’eterno».

“Ho avvertito la loro presenza dove tutto è fraterno”

In un’altra intervista a suor Giudici apparsa sul mensile “Il Bollettino Salesiano”, la religiosa spiegava: «Non ho mai incontrato visibilmente gli Angeli: né a San Biagio né altrove. Però ho avvertito la loro consolante presenza là dove tutto è più semplice, più vero, più fraterno e più bello: nell’abbraccio di Dio che guida i nostri passi in luce di Vangelo e in bellezza di creature – dono. Dal fiore di prato al cane scodinzolante all’uccello in volo, tutto e tutti costituiscono un caro mondo che gli Angeli mettono in sintonia con me, per aiutarmi a respirare la Grande Presenza, vivere insieme con Lui, cercando di diventare come a Lui piace».

La suora ha scritto numerosi libri sugli angeli. Nel suo libro “Gli Angeli. Note esegetiche e spirituali”, che ha avuto un grande successo editoriale, alla fine del testo la religiosa salesiana riporta alcune poesie da lei composte in onore degli spiriti celesti. Ne riportiamo due.

Gli angeli

Dalle nostre chiuse dimore Dove troppo spesso Giochiamo a una parvenza di vita Prigionieri di beni Caduchi e fallaci, afferrateci voi, Angeli, fulgidi Fratelli d’immateriale forza e beltà. Nel vostro essere gorgo di luce Attorno a “colui Che è che era e che viene”, possiamo essere anche noi attirati e polarizzati e finalmente centrati in lui con la mente e col cuore, fino alle radici dell’essere. Dalle nostre opache dimore Dove l’“io” Malato di tenebra Sempre più svigorisce Si chiude e s’affanna In beni di bitume e di paglia, liberateci voi, Angeli, vivili e amorevoli Fratelli. Nel vostro essere spirale di luce Attorno a colui Che è “il Primo e l’Ultimo”, l’Alfa e l’Omega, il Principio e la Fine” d’ogni più riposto desiderio del cuore umano e della storia e del cosmo, possiamo esser anche noi attirato e vivificati e pacificati fino a diventare lode della sua immensa gloria.

All’angelo custode

Nel tuo silenzio La mia vita dispersa si raccoglie Come calmo scorrere d’onda Nel canto dell’ultima luce. Nella tua preghiera La mia sete infinita si placa Come per vena d’acqua improvvisa Sull’erta d’arido monte. Nel tuo amore Il mio cuore illimpidisce in fiducia Come lucerna avvivata Dal fluido calarvi dell’olio. O Angelo della lode E della contemplazione eterna, Angelo adorante, prendi nel cavo delle pure mani il guizzo breve della mia vita e fanne un osanna di fuoco che non si estingue più.