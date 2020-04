6 misure per curare la propria salute mentale

Prima di rispondere con le raccomandazioni da Madrid, una delle città spagnole più colpite dal Covid-19, la dottoressa Leticia Soberón sottolinea che gli spazi che prima caratterizzavano la nostra attività “si sono ridotti a uno solo”.

“Non sono più gli spazi che canalizzano la nostra giornata (casa-strada-lavoro-spazio pubblico-casa di amici…), ma siamo noi stessi a dover stabilire il ritmo delle nostre attività e degli ambiti dei rapporti umani all’interno dello stesso spazio: casa-casa, casa-lavoro, casa-scuola, casa-bar, casa-club sportivo, casa-cinema, casa-oratorio…”

Per regolare bene i tempi, indica, è più importante che mai tener presenti i 4 ambiti antropologici della vita umana:

1. Quello più vicino a noi: intimità individuale, quando siamo soli con noi stessi.

2. Quello successivo: intimità condivisa, con partner/figli/persone con cui conviviamo.

3. Più ampio: famiglia estesa, équipe di lavoro, gruppi di riferimento, comunità.

4. Contesto sociale: cittadinanza, nella quale partecipiamo in qualche misura a ciò che è pubblico.

Con l’isolamento, l’intimità individuale è piuttosto ridotta in molte abitazioni piccole (siamo sempre con qualcuno), l’intimità condivisa si intensifica stando 24 ore su 24 nello stesso luogo e i rapporti di gruppo più ampio sono mediati da uno schermo. La cittadinanza è virtuale.

Ecco alcune misure suggerite dalla psicologa e dottoressa in Scienze Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma:

Shutterstock | MR.Yanukit

1 Ordine

Ordine nelle cose e nei tempi, separando i momenti e le relazioni umane in modo adeguato in tutto ciò che è possibile.

Shutterstock

2 Interiorità

Conservare e coltivare la spiritualità e l’incontro con se stessi. Abbiamo bisogno di serenità e di forza interiore per sostenere l’isolamento, e questo non si ottiene solo distraendosi o intrattenendosi, ma innanzitutto collegandosi alla propria interiorità, magari in solitudine o nel silenzio in qualche momento della giornata.

Vedere la propria vita in prospettiva è importante per processare ciò che si vive. Se si ha fede, è imprescindibile collegarsi alla fonte dell’Amore.

Shutterstock | Tero Vesalainen

3 Cura del proprio fisico

È importante fare esercizio e non abbandonarsi fisicamente, curando l’igiene e l’aspetto, almeno a un livello basilare.