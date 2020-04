La suora che combatte il coronavirus da un trattore

Clicca qui per aprire la galleria fotografica

La misericordia risuona con forza nelle strade del distretto di Moro, a Chimbote, in Perú. Rebecca Frick, superiora delle Suore della Carità di San Vincenzo de’ Paoli in quella zona del Paese sudamericano, ha realizzato un’azione che tutti sanno applaudendo e per cui ringraziano.

La religiosa ha deciso di non rimanere con le mani in mano e di attivarsi per evitare la diffusione del nuovo coronavirus, pandemia che ormai da qualche mese scuote il Paese come tutto il mondo. Per questo, indossata la mascherina è salita su un trattore per disinfettare le strade della località.

Secondo i media peruviani, la suora ha acquisito un atomizzatore agricolo con una capacità di 1.200 litri per svolgere la sua missione, e prima di uscire per la sua opera di disinfezione si riunisce a pregare con le persone che collaborano con lei in questo compito.

Grazie, madre Rebecca!

La Municipalità Distrettuale di Moro ha ringraziato per il gesto di suor Rebecca con un eloquente messaggio:

“La Municipalità Distrettuale di Moro, rappresentata dal sindaco Ivo Rincón Ruiz, ringrazia suor Rebecca Frick per essersi unita all’opera di prevenzione contro il Covid-19. Per i lavori di fumigazione e disinfezione, madre Rebecca ha acquisito un atomizzatore agricolo con una capacità di 1.200 litri, che ottimizza l’uso del disinfettante che si usa e riduce la manodopera. Ancora una volta, la suora ci dimostra l’immenso affetto che nutre per noi e per il nostro distretto, che è diventato la sua casa.

Grazie, madre Rebecca !”

“Dimostriamo che ci uniamo tutti per preservare la salute pubblica nel nostro distretto”, si legge in un altro messaggio.

Fino al momento in cui la religiosa è uscita in strada sul trattore, nel distretto non erano stati registrati casi di Covid-19.

Il coronavirus avanza in Perù

Dopo 36 giorni dalla dichiarazione dello stato d’emergenza, nelle ultime ore il Presidente peruviano Martín Vizcarra ne ha annunciato l’ampliamento, come anche quello dell’isolamento obbligatorio, fino al 26 aprile.

Quanto agli ultimi dati riportati dal Ministero della Salute fino al 20 aprile, i casi di Covid-19 erano più di 16.000, e i morti 445.

